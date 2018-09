Sta per arrivare Collapse, il nuovo EP di Aphex Twin

La scorsa settimana il logo di Aphex Twin è misteriosamente apparso nella metro di Londra così come a Torino e in altre città del mondo così da farci subito gridare al nuovo album.

Torto non avevamo perché la Warp Records ha pubblicato via Twitter un’immagine ancor più misteriosa: un comunicato stampa volutamente deformato e riguardante Aphex Twin in cui è possibile leggere più volte il titolo di Collapse EP.

Qualcosa in più sull’EP dovrebbe esser stato rivelato stamattina su Adult Swim per cui occhio che presto arriveranno le notizione.