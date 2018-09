Accade spesso che i producer del rap attingano ai mostri sacri della black music per impreziosire di sample i loro brani: è probabilmente sia occasione per omaggiarli, sia un modo per farli rivivere in una veste più moderna.

Qui di seguito, ad esempio, troverai 10 canzoni di rapper che hanno campionato Aretha Franklin, la Regina del soul recentemente scomparsa.

