Doja Cat ti spiega il suo video virale Mooo!

Sempre mentre eri in vacanza, la losangelina Doja Cat ha pubblicato un nuovo video dal titolo Mooo! che nel giro di pochi giorni è diventato virale, superando le 5 milioni di views.

Il brano di Doja Cat ha una produzione lo-fi e un motivetto estremamente accattivante, così come accattivante è l’inquadratura stretta sul suo costume maculato che sventola al ritmo di “Bitch, I’m a Cow! Bitch, I’m a Cow!”.

Se ti stai ancora chiedendo perché sia diventato virale un video come Mooo! la risposta è già tutta dentro al tuo stupore: quello che ti manda in pappa il cervello è l’inaspettato, il confine sottile tra “sta facendo sul serio” e “non lo starà mica facendo sul serio”.

In un’intervista a TheFADER, Doja Cat spiega com’è venuta fuori l’idea bizzarra di questo video, girato in circa sei ore:

I got this costume for an upcoming tour that I’m about to go on in September. I cheat sometimes and I like to wear my costumes beforehand on Live when I make music. I had this top from the costume on and didn’t know what to sing about, but the shirt was so ridiculous that I was like, “Maybe that would be cool if I just made a song about cows.” I thought “Nobody’s gonna care about it.” It’s just funny. It sounded kind of cute. I came up with some mooing harmonies.