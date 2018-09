L’edizione speciale del Monopoly dedicata a Drake

In occasione della data a Toronto dell’Aubrey and the Three Migos Tour, lo staff della Scotiabank Arena ha voluto omaggiare Drake con un’edizione speciale del Monopoly: i bigliettoni hanno stampata la faccia del rapper, le schede sono ricche di riferimenti alla sua musica, il tabellone customizzato.

Custom North Side Edition Monopoly board made for the one & only 6ix God. The question is: can anyone stop the @Drake Monopoly? #AubreyAndTheThreeMigosTour #ScotiaArena pic.twitter.com/fnLLPJLifB — Scotiabank Arena (@ScotiabankArena) August 21, 2018

Non ti entusiasmare troppo perché, sfortunatamente, la special edition non è in vendita.