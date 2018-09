È il momento che ti accorgi di Tirzah

Devotion è l’album di debutto di Tirzah Mastin, cantautrice britannica che già nel 2013 aveva esordito con I’m Not Dancing al fianco della compagna di scuola e producer Mica Levi (Micachu) e pubblicato l’anno successivo un altro EP dal titolo No Romance.

A distanza di cinque anni la stessa coppia torna con un debut album di 11 tracce sofisticate, intime, romantiche che scorrono timide una dietro l’altra, eppure capaci di monopolizzare l’attenzione.

Il progetto viene fuori dal lavoro sinergico di entrambe: la produzione di Mica è minimale, elegante, e matura è la scrittura di Tirzah.

Quello che ne viene fuori è un algido smoothie al sapore di downtempo, pop, incursioni blakeiane (la title track in feat. con Coby Sey), inaspettate distorsioni di chitarra su loop ipnotici e sottili.

Come spiegato in una recente intervista per i-D, quello che è cambiato in Devotion rispetto alle precedenti release è il fatto di essere passate dalla cameretta a uno studio vero e proprio.

La ricetta però è sempre la stessa: Tirzah e Mica, incastro perfetto, in qualche modo già collaudato, ma ancora tutto da scoprire.