Queste sono le canzoni che più hai ascoltato quest’estate

Spotify ha già pronta per te la classifica delle canzoni che più hai ascoltato quest’estate.

Al primo posto c’è lui, l’uomo monopoly, che ha ben cinque brani in classifica e che con KIKI DO YOU LOVE ME è stato il protagonista indiscusso delle nostre vacanze.

Ecco la classifica completa dei brani più ascoltati su Spotify quest’estate:

1. Drake – “In My Feelings”

2. Maroon 5 – “Girls Like You” f/ Cardi B

3. Cardi B – “I Like It” f/ Bad Bunny and J Balvin

4. Juice WRLD – “Lucid Dreams”

5. XXXTentacion – “SAD!”

6. Post Malone – “Better Now”

7. Calvin Harris “One Kiss” f/ Dua Lipa

8. Clean Bandit – “Solo” f/ Demi Lovato

9. Tyga “Taste” f/ Offset

10. 5 Seconds of Summer – “Youngblood”

11. Drake – “God’s Plan”

12. Drake – “Nice For What”

13. Nio Garcia – “Te Boté (Remix)” f/ Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny, and Nicky Jam

14. Tiësto and Dzeko – “Jackie Chan” f/ Post Malone and Preme

15. Selena Gomez – “Back To You”

16. Ariana Grande – “no tears left to cry”

17. XXXTentacion – “Moonlight”

18. Drake – “Don’t Matter To Me” f/ Michael Jackson

19. Jonas Blue – “Rise”

20. Drake – “Nonstop”