Lo scorso weekend i N.E.R.D. e la BROCKHAMPTON si sono esibiti al Reading Festival in Inghilterra e Pharrell ha invitato l’intera crew sul palco a far baldoria sul brano Lemon.

Kevin della BROCKHAMPTON, veramente euforico, ha subito twittato sulla cosa:

OMG PHARRELL JUST CALLED BROCKHAMPTON TO THE STAGE

