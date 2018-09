King Krule ha pubblicato un nuovo video per Biscuit Town, brano tratto dall’ultimo album The Ooz.

Archy è immerso nella notte, tra palazzoni illuminati, mentre vaga per le stanze di un appartamento abbandonato. C’è qualcuno che nuota in un cielo increspato come il mare e la voce di Krule che ci accompagna in questo viaggio scuro.