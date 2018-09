Agasteen è il nuovo brano di Justin Vernon

Justin Vernon dei Bon Iver ha rilasciato attraverso la sua piattaforma PEOPLE un nuovo brano dal titolo Agasteen.

Come annunciato su Twitter dallo stesso Vernon la traccia è “a long piece of music that seems to relax me”, ma nulla di più è stato detto: non sappiamo, quindi, se si tratta dell’incipit di un nuovo capitolo senza i Bon Iver o se è solo una breve parentesi.

Made a long piece of music that seems to relax me for @37d03d

Platform https://t.co/yaa1jEICdU — blobtower (@blobtower) 29 agosto 2018

Puoi ascoltare il brano qui.