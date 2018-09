Masamasa ti consiglia il disco perfetto mentre guidi verso ELEVA festival

Sabato 8 settembre parte a Reggio Emilia la sesta stagione di ELEVA festival che quest’anno vede in line up Quentin 40, Masamasa, Santii, Nathan Fake, Bruno Belissimo, Nu Guinea e altri che scopri direttamente qui.

Abbiamo chiesto a quel bravo giovanotto che è Masamasa di consigliarti il disco giusto da mettere in macchina mentre stai guidando verso il festival.

Ah, quasi dimenticavamo di dirti che proprio oggi è uscito il feat. 0823 con MAIOLE per il brano Cose pese.

È stato il disco grazie al quale ho aperto un sacco di orizzonti nel mio cantato.

Il motivo per cui lo ascolto spesso quando guido è perché funziona sempre: con gli amici posso pompare Friends o May I Have This Dance cantando come il pazzo, da solo posso commuovermi con My City Is Gone o rilassarmi con Can’t Stay Party. Inoltre, se voglio avere una conversazione, basta che abbassi un po’ il volume che rimane un disco godibile comunque. Ovviamente mi piace anche far notare a tutta la città che conosco un disco pazzesco che non conosce nessuno, pompando il volume a mille.