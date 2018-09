Arriva il vinile della soundtrack dell’ultimo episodio di Adventure Time

Il 3 settembre è andato in onda in America l’ultimo episodio di Adventure Time, ormai giunto alla decima stagione.

Per celebrare la fine della serie, Cartoon Network e Mondo rilasciano la soundtrack dell’ultima puntata – Come Along With Me – in vinile, accompagnando la release a 8 pagine di booklet.

.@cartoonnetwork's fantastic series ADVENTURE TIME comes to an end this Monday, Sept. 3rd. We're honored to release the full-length soundtrack to the finale episode on vinyl, alongside new enamel pins designed by @JJwHarrison! Shop Now: https://t.co/HquXSyPr2Y#AdventureTime pic.twitter.com/Xo3OasryaW — MONDO (@MondoNews) August 27, 2018

23 le tracce contenute, tra cui anche le musiche originali di Tim Kiefer, Rebecca Sugar e Ashley Eriksson.

Piangi e pre-ordina qui.