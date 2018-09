I londinesi Ezra Collective chiamano a rapporto Jorja Smith per il loro nuovo singolo Reason In Disguise, collabo non proprio a sorpresa perché ricordiamo che Femi Koleoso degli Ezra è anche il batterista dei live della Smith.

Quello che ci sorprende invece, come ogni volta, è il potere che la voce di Jorja Smith ha su di noi. Per cui la domanda è: come fa?