Kanye West è il direttore creativo della prima edizione dei PornHub Awards

Le voci che giravano nei giorni scorsi hanno trovato una conferma: è Kanye West il direttore creativo della prima edizione dei PornHub Awards di Los Angeles.

Il merch dedicato all’evento è infatti tutto curato da YEEZY ed è disponibile a questo link

Nel corso della cerimonia, inoltre, Kanye West ha presentato un nuovo brano, I Love It (feat. Lil Pump), e un nuovo video diretto da Spike Jonze.

Qui sotto un piccolo estratto e qui lo streaming

ok so this really happened

KANYE WEST ft. LIL PUMP (video) pic.twitter.com/349YcAmjnN

— el finno OTR (@therealslimfinn) September 7, 2018