Ecco i primi nomi di Jazz:Re:Found 2018/2019

Jazz:Re:Found Festival ha annunciato la prima infornata di nomi in line-up di questa edizione 2018/2019 che, rispetto agli scorsi anni, ha già una grandissima novità: non sarà solo a Torino ma in diverse città d’Italia e con una programmazione che coprirà gran parte dell’anno.

I primi protagonisti di questa edizione itinerante sono Dj Gruff, Gianluca Petrella, Bonobo (Dj set), Knower, Joe Armon Jones, Jayda G, Nu Guinea e Mafalda.

Si parte il 29 settembre ma qui sotto trovi il calendario con le prime date:

29 SETTEMBRE – HYDRO (Biella) – DJ GRUFF & PETRELLA

26 OTTOBRE – MAGAZZINI GENERALI (Milano) – BONOBO (Dj Set) w/ NICKODEMUS

09 NOVEMBRE – SUPERMARKET (Torino) – KNOWER

07-08 DICEMBRE – JZ:RF WEEKENDER (Torino) – JOE ARMON JONES, JAYDA G, NU GUINEA (Liveband), MAFALDA & many others

