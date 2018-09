La NIÑA si racconta in Anni 90 più di quanto abbia mai potuto scrivere nel Mio Caro Diario di qualche tempo fa.

Cosa sappiamo di lei? Non troppo. Solo che ha un gran feeling con Giovanni Muciaccia, la passione per i Westlife, il cuore targato NA, una forte pop-attitude e la mirabolante capacità di masticare Big Babol senza procurarsi gastriti atomiche.

Si dice sia un po’ violenta, ma dobbiamo ancora verificarlo.