Oggi dovresti ascoltare I’m A Dream di Seinabo Sey

Ti diamo almeno cinque buoni motivi per cui oggi dovresti proprio ascoltare il nuovo album di Seinabo Sey, I’m A Dream, uscito lo scorso venerdì.

Il primo è che ha un approccio totalmente diverso rispetto all’album di debutto uscito nel 2015, Pretend: la cantante mezzo svedese e mezzo gambiana ammette a se stessa di indossare nuovamente l’abito di “artista estroversa”, abbandonando le metafore, le sovrastrutture e imparando ad essere semplicemente se stessa (complice il viaggio in Africa).

Il secondo motivo si chiama Breathe, ed è tutto racchiuso in questa frase bellissima:

“I love it here ’cause I don’t have to explain to them

Why I’m beautiful, ’cause I am beautiful”

I’m A Dream è un album composto da 10 tracce e da una varietà di registri (soul, pop, R&B) con cui Seinabo Sey decide di affrontare temi importanti e profondamente pesanti (come la morte del padre in Never Get Used To) dimostrandoci con quella voce carica di avere gli strumenti giusti per affrontarli. Come a dire: conosco i miei mostri, li metto sul tavolo perché è arrivato il momento di farci i conti.

Ascolta e prendi esempio (e questo è il terzo motivo).

Altra ragione è che se ne è innamorato anche Kindness

Puoi non fidarti di me, ma di lui sicuro

Per il quinto motivo ti metto direttamente il link Spotify che facciamo prima