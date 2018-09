Take Me Apart è uscito lo scorso ottobre e lo abbiamo davvero consumato.

Ora Kelela torna con un annuncio fantastico: il 5 ottobre uscirà il rework del suo album di debutto dal titolo TAKE ME A_PART, THE REMIXES.

La prima traccia ad essere pubblicata è LMK, ribattezzata in LMK (WHAT’S REALLY GOOD) e remixata con Princess Nokia, CupcakKe, Junglepussy e Ms. Boogie.

Sappiamo che in quest’album di rework ci sono nomi come Kaytranada o Rare Essence e la cosa si fa ancora più interessante.