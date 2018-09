Any Other dalla A alla Z

Two, Geography è il nuovo disco degli Any Other, uscito oggi per 42Records: un album corporeo, esattamente come la geografia di cui parla.

Puoi ascoltarlo ad occhi chiusi e imparare a riconoscerlo in tutte le sue tracce, proprio come con quei luoghi o quei corpi che conosci a memoria e sapresti percorrere senza esitazioni.

In occasione dell’uscita del disco, abbiamo raggiunto Adele per fare una chiacchierata sul disco e ripassare un po’ di geografia e un po’ l’alfabeto insieme.

A come Adele o come Any Other?

Entrambe! Decisamente entrambe. Io sono tutte e due le cose.

B di Ballare da sola al centro della stanza.

Sì, ma con quale canzone?

Superstition, di Stewie Wonder. Non da sola però, facciamo con la mia migliore amica.

C come Colapesce.

L’aneddoto più bello dell’Infedele Tour.

Forse non il più bello, ma sicuramente simbolico rispetto a quello che ho fatto in tour: mangiare. Eravamo a Reggio Emilia, a cena prima di suonare. Arriva il cibo di tutti tranne il mio, allora nell’attesa mi bevo praticamente una bottiglia di Lambrusco da sola. Ormai ubriaca e in paranoia (avremmo suonato dopo una quarantina di minuti), mangio ottocento chili di pasta per combattere l’ubriachezza. Riesco a riprendermi ma per arrivare al palco devo rotolare, mentre giustamente tutti i miei compagni mi prendono in giro.

D come Donna.

Qual è la tua preferita?

Urca, ce ne sono tante. Sicuramente tra queste c’è la mia migliore amica Cecilia Grandi/Tuttotonno.

E come Estate.

Dove l’hai trascorsa?

A Milano e in tour, vacanze non ne ho fatte quest’anno. Ma va bene così!

F di Fortuna.

Hai mai preso una schedina?

Sì, l’ultima con Bonito Belissimo, batterista di Colapesce. Abbiamo vinto: zero euro.

G come Geography.

Raccontaci di questo brano.

È uno dei brani che amo di più del disco. All’inizio aveva un arrangiamento completamente diverso, super indie rock con la chitarra sempre presente, e aveva un ritornello vero e proprio anche un pochino urlato. Poi scrivendo le batterie e provando a farle con Alessandro Cau, mi sono resa conto che il mood non tornava. Allora in dieci minuti ho cancellato tutto e scritto quella parte che fa “my mind can’t resist when you’re gone”. Ale ha interpretato la batteria alla perfezione, e credo sia uno dei pezzi più belli dell’album. Lo amo veramente molto.

H come Hollywood.

Un nome che dovrebbe essere sulla Walk of Fame.

Abbasso le Walk of Fame! Scherzo, secondo me dovrebbe starci Marco Giudici, mio partner musicale da sempre. Oltre a essere un musicista e un arrangiatore eccezionale, è un essere umano veramente prezioso.

I come Immaginazione.

Se chiudi gli occhi dove sei adesso?

In realtà li riapro subito perché è qui che voglio stare. A casa mia, con il mio cane, in un pomeriggio di Milano a pochi giorni dall’inizio del tour. Sto bene qui.

J come Juke-box.

I tuoi 5 brani preferiti.

Al momento, questi:

1 – Mitski, Two Slow Dancers

2 – Brian Eno, Discreet Music

3 – Julia Holter, I Shall Love 2

4 – John Coltrane, Resolution

5 – Yo La Tengo, Green Arrow

K come Kilimangiaro.

Qual è la vetta più alta che vorresti raggiungere?

Sai che non so rispondere? Più che altro perché sono molto grata per quello che ho intorno ora.

L come Lovecats.

Che belle le Lovecats. Io amo molto Cecilia e tutto quello che abbiamo fatto assieme. E che continueremo a fare. Oh, che bello essere amiche.

M di Molte date all’estero.

Come ti fa sentire questa cosa?

Molto molto bene. Mi fa sentire al mio posto.

N come Neo.

Il tuo difetto più grande.

Io non ho difetti! Non è vero, ne ho, come tutti, e va bene così. Ma non ci penso perché in questo momento voglio pensare solo alle cose che mi rendono fiera.

O come Oggi.

Che situazione musicale vive l’Italia?

Eh, un po’ strana. Poi io ci sto mezzo dentro e mezzo fuori, quindi mi sento anche un po’ estranea rispetto a quello che succede. Non ci sono troppe cose “grosse” che mi piacciono. Però mi piace molto Maria Antonietta. E Hit-Kunle.

P come una Parola che ti piace.

Cane di legno. Non è una parola ma mi piace. È anche il mio segno zodiacale cinese.

Q come 42Records.

Cosa vi ha messi insieme?

Io piacevo a loro e loro piacevano a me. Allora abbiamo provato a conoscerci e abbiamo capito che ci piacciamo sul serio. E che insieme siamo bravi. Secondo me siamo bravi.

R di Rap.

A che distanza sei? Lo ascolti?

Sì, lo ascolto. D roba contemporanea mi piace molto Noname, credo sia bravissima. Anche BROCKHAMPTON.

S come Segno Zodiacale.

Visto che Capricorn No, allora quale?

Cancro, oh sì. Ma anche gemelli e scorpione. E bilancia. Poi insomma, io sono del toro, con ascendente cancro e luna in leone. Insomma, ci sto dentro.

T come Two, Geography.

Raccontaci come nasce quest’album.

È stato un processo bello lungo. Le primissime bozze di alcuni pezzi risalgono ad ancora prima dell’uscita del primo disco. Poi in questi tre anni sono cambiate tante cose, e sono cambiata io. È cambiata la mia persona musicale, ho cominciato a suonare più strumenti e a voler dimostrare a me stessa che insomma, sono forte. Così ho scritto, arrangiato e prodotto il disco – Marco mi è sempre stato vicino dandomi un supporto psicologico ed emotivo decisamente rilevante.

U come unacosachevorresti.

Vorrei avere più tempo per fare tutte le cose che voglio e che devo fare.

V come Verona.

Che rapporto hai con la tua città?

Eh, insomma. Non mi trovo tanto bene lì, onestamente. Ormai mi sento milanese!

W come Wilco.

Qual è il loro album più bello?

Mi sa che Yankee Hotel Foxtrot è abbastanza perfetto.

X come Xanax.

Come combatti l’ansia?

Faccio yoga, mi dà supporto, con me funziona molto.

Y come YouTube.

Il tuo video preferito.

Questo qui:

Z come 02.

Come te la passi a Milano?

Bene bene bene. Io amo questa città. È proprio casa mia.