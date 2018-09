Questo è esattamente quello che ci aspettavamo dal ritorno di Kanye West su Instagram. Cinquantuno post in cinque giorni e, tra questi, un graditissimo spoiler.

In occasione del suo rientro a Chicago, Kanye ha documentato il viaggio postando foto con la sua famiglia, con i locals e anche un breve video in cui c’è l’assaggio di un suo inedito.

Pare che nei giorni scorsi una preview ci fosse stata anche nelle Instagram Stories, come documentato da quelli attentissimi di Hypebeast.