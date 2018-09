Presto uscirà un disco inedito di David Lynch e Angelo Badalamenti

Un sogno, ragazzi.

Per tutti gli appassionati di Twin Peaks, arriva questa notiziona che ci porta dritti negli anni 90: presto uscirà un album inedito di David Lynch e Angelo Badalamenti registrato proprio tra il 1992 e il 1993, quando i due lavoravano assieme a un progetto jazz dal nome Thought Gang.

Questo infatti sarà il titolo dell’album che uscirà via Sacred Bones il 2 novembre: 12 tracce di cui qualcuna già pubblicata nel corso degli anni (A Real Indication e The Black Dog Runs at Night nel film Fire Walk With Me, e Frank 2000, Summer Night Noise e un’altra strumentale nella soundtrack dell’ultimo Twin Peaks)

Qui sotto tracklist e artwork dell’album

01 Stalin Revisited

02 Logic and Common Sense

03 One Dog Bark

04 Woodcutters From Fiery Ships

05 A Real Indication

06 Jack Pains It Red

07 A Meaningless Conversation

08 Frank 2000 Prelude

09 Multi-Tempo Wind Boogie

10 The Black Dog Runs at Night

11 Frank 2000

12 Summer Night Noise