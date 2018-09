Il remake de Il Grinch uscirà al cinema il 9 novembre e Tyler, The Creator ha pubblicato via Twitter il trailer del film in cui c’è la nuova versione della theme song, You’re A Mean One, Mr. Grinch, composta proprio dal rapper.

Nei titoli di coda del trailer, poi, si legge: “Featuring new songs by Tyler, The Creator”.

NON LO SENTI QUESTO BEL PROFUMO DI NATALE?