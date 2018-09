Ascolta Just Another Show dei FunkRimini

Tra un paio di giorni finisce ufficialmente l’estate ma per i FunkRimini è ancora tempo di sorseggiare drink al tramonto sulla spiaggia: Just Another Show, dicono.

Con questo brano (feat. Ty1) che scivola leggero come l’estate dal calendario, i FunkRimini danno un assaggio di quello che sarà il loro primo LP, Flowsane, in uscita il 19 ottobre per Fresh Yo!

Lo ascolti qui sotto in anteprima

“Just Another Show” è nato in collaborazione con Ty1, uno tra i più bravi dj/producer del panorama italiano. Lui, come noi d’altronde, è un grande appassionato di synth e del mondo che lega gli strumenti vintage ai suoni moderni, in contesti nu-disco e future funk, e questo brano può essere un ottimo esempio di come queste due cose leghino alla perfezione. Ty1 ha curato la parte dei beat e della stesura, mentre noi abbiamo fornito alla traccia la parte musicale e vocale. La collaborazione è stata anche un momento per ritrovare un’amicizia di lunga data tra Dj Kambo e Ty1, entrambi dj salernitani legati alla prima scena Hip hop.

La canzone parla dell’andare costantemente in giro a suonare e di come si affrontano le difficoltà della vita on the road, con la voglia di non prendersi mai troppo sul serio.