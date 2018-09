And You Can’t Build The Night è l’album di debutto di Diana, in uscita per Manita Dischi il 28 settembre.

Al primo play ti accorgi subito di che pasta è fatto: un disco evocativo, delicato e notturno che alterna registri dream pop ed electro a reminiscenze shoegaze.

In queste nove tracce Diana fa da colonna sonora a racconti mitologici che conosciamo benissimo e di cui, ora, possiamo ascoltare un’inedita versione.

Fermiamoci un attimo e restiamo sospesi in questo magico racconto.