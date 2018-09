Grimes ha scritto la sigla per Hilda, nuova serie Netflix

Su Netflix c’è una nuova serie d’animazione, dal titolo Hilda, basata sull’omonimo fumetto di Luke Pearson che racconta in 12 episodi le avventure di questa ragazzina dai capelli verdi e del suo trasferirsi da una foresta incantata in città.

La sigla è stata scritta da Grimes e puoi ascoltarla qui sotto:

I'm very excited to share the title sequence for @hildatheseries featuring original music by @Grimezsz! Here it is! Hilda debuts on Netflix tomorrow! pic.twitter.com/NGKwdur9Jn

— Luke Pearson (@thatlukeperson) 20 settembre 2018