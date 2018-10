Lo conosci Sunni Colón?

Dell’importanza dei correlati di YouTube ne abbiamo sprecate di parole, ma ogni volta rinnoviamo loro la nostra gratitudine.

Questa volta è per Sunni Colón, il cui nome ci era già balzato agli occhi grazie a una produzione di Kaytranada nel brano Little Things e poi grazie a un listone di fine anno a cura della nostra Valentina.

Ma è successo che a fine agosto è uscito il suo EP dal titolo Satin Psicodelic e noi ce ne siamo accorti solo adesso, perché dopo il nuovo video di Puma Blue – as is – ci è partito Baby I Don’t Mind di Sunni Colón, songwriter di origini nigeriane cresciuto tra New York, Los Angeles e Parigi.

Quel brano ci ha fatto da spia perché abbiamo scoperto che si trattava di una nuova traccia del suo ultimo EP. Di lì a Spotify il passo e stato breve. Dal primo play all’innamoramento, brevissimo.

Satin Psicodelic arriva dopo l’EP di debutto dal titolo thierry disko ed è un viaggio dentro paesaggi soul e rock attraversati da un vento funk tropicale che ti rimette la testa a posto. Come una psico-terapia:

I want people to find something that they can connect to, musically, that can enhance their mood. How can music be therapy? I spent time with Leon Ware before he passed (rest in peace), working on music, and one of our first conversations was about how certain chords can trigger certain emotions. That stuck with me forever. I know I’m a chords guy, and I know I gravitate towards certain songs during certain time periods. Musical therapy. The “psych” in “psychedelic” has to do with the psyche, obviously.

Chiaro che non smetteremo mai più di tenerlo d’occhio, sperando di anticipare il caro YouTube per le prossime mosse.