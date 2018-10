La guida a Torino di Dutch Nazari e _resetfestival

Inizia oggi a Torino _resetfestival.

Giunta all’edizione del decennale, la rassegna torinese mira a creare una vetrina per connettere musicisti, addetti ai lavori e pubblico.

Ancora una volta, da oggi al 7 ottobre, saranno i giovani artisti il fulcro del festival, quest’anno ospitato nel nuovo hub culturale Off Topic. In particolare, torna anche per questa edizione _reHUB, acceleratore creativo musicale per emergenti guidato ogni anno da diversi mentor.

Quelli di quest’anno sono Levante, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Dutch Nazari, al quale – insieme al direttore artistico del festival Daniele Citriniti – abbiamo chiesto di consigliarci una lista di luoghi imperdibili nel capoluogo piemontese.

Dutch Nazari

I 5 posti di Torino che non puoi perderti secondo me che non sono di Torino:

Il mercato di Portapalazzo

È qualcosa come il mercato ortofrutticolo più grande di Europa, vi si trova ogni tipo di frutta e verdura a prezzi onestissimi, ma ci sono anche bancarelle di vestiti e il mercato del pesce.

È sia un bel posto in cui stare sia un ottimo mercato in cui fare la spesa. Ovviamente ci devi andare la mattina, e prima arrivi meglio compri.

Cavallerizza irreale

Un tempo adibita a stalla per i cavalli dei Savoia, poi lasciata deperire, è stata in tempi recenti occupata e rivalutata a scopi artistico-culturali. Bella anche solo da visitare durante il giorno, ospita un sacco di iniziative interessanti di tipo teatrale/musicale/sociale/varioedeventuale.

Piazza Santa Giulia

Per quanto mi riguarda è un po’ la capitale della movida Torinese, specie da quando, ormai, “Vanchiglia è la nuova San Salvario” (cit.).

È una piazzetta con numerosi bar che la sera, specie durante i week-end, si riempie di gente moderatamente chiassosa e responsabilmente assetata. Bar preferito: Tipografia.

Chiesetta di San Lorenzo

Piccolo spazio-cultura di questa rubrica. Si tratta di una minuscola chiesetta in piazza Castello, di architettura Barocca disegnata da Guarino Guarini. Se ci si va verso tardo pomeriggio talvolta si ha la fortuna di trovare un signore di mezza età che fa da volontario-guida, che sa un casino di cose e le racconta così bene che staresti ad ascoltarlo per ore.

Charlie Bird

Quota eno-gastronomica della rubrica. Il Charlie Bird è un piccolo locale in zona Crocetta, vicino a San Salvario e alla stazione Porta Nuova. Hanno diversi tipi di vino sfuso buono, un clima molto accogliente e fanno benissimo la pizza al tegamino (tipica torinese) e la farinata. Qualche volta hanno anche musica dal vivo (area jazz-blues).