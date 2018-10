L’ultimo album della Brockhampton, iridescence, è alla posizione numero 1 della classifica di Billboard ma la crew non si ferma e, oltre a pubblicare video di settimana in settimana, svela lo snippet di una nuova traccia in collaborazione con A$AP Rocky.

Il brano dal titolo Bankroll sarebbe stato registrato pochi giorni fa ma nulla sappiamo sulla data d’uscita.