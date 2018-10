Gemello ti consiglia il disco perfetto mentre guidi verso lo Spring Attitude

Spring Attitude inizia oggi e, dopo la playlistina di Populous a tema Fall is The New Spring, arriva anche Gemello a prepararti all’evento.

Il rapper romano salirà sull’Italian Attitude Stage venerdì 5 e gli abbiamo chiesto di consigliarti il disco giusto da mettere in macchina mentre sei in viaggio verso il festival.

La cosa che ci ha fatto volare è che ci ha risposto con un vocale WhatsApp.

E noi te lo riportiamo uguale uguale qui sotto:

Allora tra tutti i dischi che conosco eccetera eccetera che sto ascoltando ultimamente, nonostante io sia un appassionato di musica, di tutta la musica (non solo rap, eccetera), ultimamente quando mi sento Spotify al lato c’ho tutti quegli amici che ascoltano la roba e… ogni tanto snitcho qualcosa e cerco di cliccare quello che ascoltano loro.

Ho beccato Favietto Mixer T, che è il dj-producer di Gemitaiz dove io a volte vado a registrare, che è un caro amico che sta a Montesacro e che c’ha un bunkerino dove si registra, enniente ogni tanto gli rubo qualche canzone.

Ho sentito questa e ho sentito tutto il disco di Metro Boomin’ e NAV (Metro Boomin’ è un produttore e NAV è un “rapper”). E il disco spacca, si chiama Perfect Timing e mi piace molto perché è cupo, diverso dalla solita trap allegrona eccetera. Molto vuota. Lui non è che abbia sti grandi contenuti (Nav) però c’ha un flow figo che entra in anticipo (nanananana, canta – ndr).

Mi fa vola’, spacca tutto. E la mia canzone preferita è Held me down. Ennniente,

se volete sentirvi musica ogni tanto nuova che non è sempre la solita hit o sentire tutto il disco intero (cosa rarissima perché la gente ormai si muove per canzoni) questo, devo dire, tutto quanto è ascoltabilissimo e figo e ha begli spunti sia per le basi sia per il flow e poi per la voce eccetera eccetera.

Enniente, vi consiglio questo. Baci.