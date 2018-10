L’hai ascoltato il nuovo EP degli AlunaGeorge?

Lo scorso venerdì sono usciti talmente tanti dischi che ci siamo fatti sfuggire per un attimo questa perla a firma AlunaGeorge.

Il nuovo EP del duo si intitola Champagne Eyes ed è composto di sei inebrianti tracce, compreso il singolo Superior Emotion di cui è uscito anche il video un paio di settimane fa.

Champagne Eyes è la prima release indipendente del duo britannico, ha i feat. di Bryson Tiller, Baauer e Cautious Clay, ed è un perfetto mix di dream pop, dance e R&B: quella di Aluna è una voce ipnotica che trova campo fertile in questo soffice tappeto di synth seducenti modulati da George.

Per le intenzioni, Aluna Francis spiega così in una recente intervista a Billboard:

“I’m not trying to please the masses. I’m just going to appeal to the people who feel as though they don’t fit in, because I am a young woman of color and I grew up being an alien in my community“.

Ascolta l’EP qui sotto: