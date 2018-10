Domenica notte è successo che Robert Glasper era come al solito lì al Blue Note Jazz Club e a un certo punto è stato raggiunto a sorpresa da Anderson .Paak.

Così, i due (con .Paak alla batteria) hanno fatto una cover di The Look Of Love degli Slum Village, cambiando un po’ il testo per parlare di “Instagram thots”

