Halloween Sounds from the Upside Down, l’album che raccoglie le 14 tracce più tetre della colonna sonora di Stranger Things 2, è ora disponibile sia in streaming che in vinile.

Si tratta di un’edizione speciale, in occasione di Halloween, con vinile di color zucca e le musiche da brivido a cura di Kyle Dixon e Michael Stein.

Se vuoi entrare nel mood 31.10 schiaccia play qui sotto.