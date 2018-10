Tutti parlano delle nuove Saucony Shadow 5000 Gold Rush

Se sei uno sveglio avrai già sentito parlare delle nuove Shadow 5000 Gold Rush firmate Saucony Originals: si tratta di una reinterpretazione della classica Shadow 5000 ispirata alla californiana corsa all’oro del 1849.

Se anche tu hai bisogno di quella marcia in più per andare verso i bling bling allora questa è la scarpa giusta: i tre dot del logo e il tallone brillano grazie ai tocchi metallici dorati e, per seguire la strada giusta, eccoti sulla soletta interna una mappa della California.

La Shadow 5000 Gold Rush ti aspetta qui in tre colori perfetti per l’autunno.