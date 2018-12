Earl Sweatshirt annuncia il nuovo album – Ascolta The Mint

Earl Sweatshirt ha confermato l’arrivo di un nuovo album, Some Rap Songs, che uscirà il 30 novembre via Tan Cressida / Columbia Records.

Dopo Nowhere2go, possiamo ascoltarne una seconda anticipazione dal titolo The Mint in cui c’è la collaborazione di Navy Blue.

— thebe kgositsile SRS 11/30 (@earlxsweat) November 20, 2018