Brianoize ti consiglia il disco perfetto mentre guidi verso Knobs

Knobs è una nuova, freschissima rassegna musicale made in Bologna a cura di Panico Concerti. Inaugura questa sera al Nero Factory con il talentuoso Brianoize che, per l’occasione, ci ha consigliato un bel disco da mettere in auto mentre ci dirigiamo verso Bologna.

Obsidian è il disco che ho scelto e che non ho mai smesso di ascoltare dal primissimo giorno della sua pubblicazione. Perché? Ti porta delicatamente giù e senza ripassare dal via ti rilancia in altissimo. Baths ti sa parlare di quelle relazioni super complesse con le cose lasciate a metà, del cielo che si fa di un colore assurdo mai visto prima e che sembra voglia inghiottirti (Miasma Sky), ma sempre a voce alta e carica di energia, come a dire SONO QUI, SONO VIVO E LO SO BENE. è un disco che ti fa alzare la testa, un disco diretto, senza filtri, e sa comunicartelo tra una stratificazione di cantato, urla e un falsetto che fa da fondale sempre riconoscibile.

Questo disco è una limpida dimostrazione del distacco che si genera dal classico beatmaking e dall’elettronica più pura, a formare una cellula unica di musica consapevole e matura che non può avere eguali e sinonimi, ma che porta nel suo nucleo con grandissimo rispetto i valori delle sue cellule genitrici. Pianoforti e Soundscape generano strutture ambigue sotto le sue ritmiche che ad ogni nuovo ascolto portano in risalto un nuovo particolare.

Questo è tutto quello che ci vedo ogni volta che lo ascolto.

DISCO IMPORTANTISSIMO!

W BATHS!

O voi appassionati di musica elettronica, tenete d’occhio Knobs perché vi farà scoprire delle cose belle belle.