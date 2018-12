Conosci Chewbeats con Always in June

Chewbeats è un producer romano di base a Londra che fa musica ispirandosi a nomi come Connan Mockasin, Mac DeMarco e Blood Orange.

Referenze che ce lo raccontano già molto bene e ci accendono una certa curiosità.

Per questo non ci perdiamo in tantissime chiacchiere e veniamo subito al dunque: oggi vi presentiamo in anteprima l’EP di debutto di Chewbeats, dal titolo Always in June, anticipato dal singolo It should be easy (feat. Veda Black).

Tu schiaccia play qui sotto ed entra nel suo regno fatto di riverberi, chitarre sognanti, produzioni lo-fi e incursioni R&B.

“L’EP è una piccola raccolta di brani che ho scritto e registrato abbastanza spontaneamente nel giro di alcune settimane nella mia stanza a Londra. Faccio musica in cameretta da quando ho circa 16 anni, ma questa è la prima volta che ho scritto parole e cantato sui miei beat/produzioni e credo la cosa che si rispecchi nella natura naive e quasi spensierata dei brani che compongono l’EP.

Durante il processo creativo di questo progetto ricordo di aver avuto alcuni artisti in ripetizione nelle cuffie, partendo da Madlib, passando per Blood Orange, Connan Mockasin e Giorgio Poi. L’approccio alla produzione spesso “rough” di questi artisti mi ha sempre affascinato e ho di conseguenza provato a mischiare elementi R&B, indie ed Hip Hop mantenendo sempre un atteggiamento lo-fi.”