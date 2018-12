Devi conoscere Mina Rose

Vi sembrerà strano, ma il nome di Mina Rose lo abbiamo letto per la prima volta in una newsletter di Depop perché è su questa piattaforma che lei ha scelto di vendere in esclusiva il vinile di London Burning, il suo nuovo EP.

Facendo un po’ di ricerche più approfondite abbiamo scoperto che questa giovane promessa dell’R&B è appena rientrata dal tour inglese di Jorja Smith ed è proprio all’Inghilterra, o meglio a Londra, che deve la sua passione per la musica.

I am a product of everything that’s surrounded me growing up. I’m inspired by the area I grew up in London and its history. London is so multicultural with a lot going on all at once and that’s something I always want to reflect in my music.

Il suo primo EP, Issue 25, è proprio il riflesso di questo contesto multiculturale: uscito nel 2017 e anticipato dal singolo Lemons And Limes, si presenta come un mosaico di referenze e influenze che vanno dal dub, al pop, all’hip-hop.

Con il nuovo EP, London Burning, la londinese Mina Rose attraversa i territori dell’R&B anni 90 e del trip hop e inizia sperimentare in maniera più decisa: c’è il dub-reggae di Ashes, l’atmosfera super dilatata ed evanescente di Paradise o la parentesi rap della title-track.

Le tracce si susseguono in una perfetta alchimia e a voi non resta che dare un ascolto qui e puntare su di lei per il 2019.

Piccola curiosità: ha anche posato e cantato per Balmain in occasione del lancio della fall/winter 2018