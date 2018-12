Yaeji ha pubblicato un nuovo mix per la serie Blowing Up the Workshop: 40 minuti di set che vanno dall’acid jazz alla techno più contemporanea, includendo anche delle improvvisazioni vocali della stessa producer.

I’ve always loved humming over my favorite tracks. I think I’ve been doing this way before I even started writing my own music. In this mix, I improvise vocals over a range of different tracks that I love

Ascolta il mix qui sotto