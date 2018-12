Hai soltanto 24 ore per portare a casa questi tre modelli di adidas Basketball

adidas Basketball, in collaborazione con adidas Brooklyn Farm, ha ideato una nuova collezione di scarpe da basket che è perfetta anche per te che non sei un campione dell’NBA come Shaquille O’ Neal: la linea, che rilancia i tre modelli iconici N3XT L3V3L, MARQUEE BOOST e PRO VISION, è pensata per essere accessibile a chiunque.

Il design è totalmente rinnovato e, pur se d’ispirazione vintage, tiene ben presente la sfida del futuro.

La collezione sarà disponibile dall’1 dicembre su adidas.com/basketball e solo per 24 ore.

Leggi di più su Collater.al