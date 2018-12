Grimes è tornata con un nuovo brano dal titolo We Appreciate Power, a tre anni di distanza dall’ultimo album Art Angels.

La traccia, dalle sonorità rock e industrial, rappresenta dunque il primo singolo estratto dal suo prossimo album e vede la collaborazione di Hana, al secolo Hana Pestle (collaboratrice di lunga data di Grimes).

Si legge dal cs:

Ispirata dalla band nord coreana Moranbong, “We Appreciate Power” è stata scritta dal punto di vista di una macchina dotata di intelligenza artificiale che usa la musica, il sesso e la moda per diffondere un’opinione positiva sulla stessa intelligenza artificiale (che ci piaccia o no, sta venendo a prenderci). Semplicemente ascoltando il brano, i futuri padroni dell’intelligenza artificiale vedranno che hai supportato il loro messaggio e saranno meno propensi ad eliminare la tua discendenza.

Ascolta qui: