Migliora il tuo francese con il nuovo video dei Bronswick

Oggi vi presentiamo in anteprima Peupler le Monde, il nuovo video dei Bronswick.

Dopo aver esordito tre anni fa con l’EP Errances, il duo composto dalla canadese Catherine Coutu e dal francese Bertrand Pouyet si appresta a pubblicare il primo album, Nuits Plurielles, ad aprile 2019 per Lisbon Lux Records.

Peupler le Monde è il singolo apripista che presenta al top il progetto: elettronica, pop, new wave, electro wave e synth-pop e soprattutto una fortissima carica sensuale, espressa al meglio dalla voce di Catherine in dualismo con le melodie più algide di Bertrand. A dicembre, i Bronswick gireranno anche l’Italia per presentare il nuovo progetto con diverse date (le trovate più giù).

Intanto, godetevi questo video e praticate il vostro francese 🇫🇷🇨🇦

Ecco le date del tour italiano:

13.12 PERUGIA_ Marla

14.12 VITULAZIO_ Mr Rolly’s

15.12 PRATOLA PELIGNA_Garbage Live Club

16.12 UGENTO_The Phonogram Club

18.12 GROTTAGLIE_ Zoelogic

19.12 PAESTUM_ Casa Rubini

20.12 TERNI_ Mishima

21.12 LIVORNO_ Ex-cinema Aurora

22.12 MILANO_ TBC