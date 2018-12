AJ TRACEY, nuovo volto del grime britannico, arriva a Milano per un’unica e imperdibile data. Come? Dove? Quando? Quanto costa?

Stai calmo e segna in agenda queste info:

– 18 aprile 2019

– Circolo Ohibò

– prevendite attive dal 7 dicembre.

In quell’occasione AJ TRACEY presenterà l’omonimo debut album in uscita l’8 febbraio, anticipato dal video di Doing It che recuperi qui sotto:

Dici grazie a Radar Concerti.