I Miei Migliori Complimenti ti spiega come Le cose cambieranno

Le cose cambieranno è l’Ep pubblicato da Walter Ferrari, in arte I Miei Migliori Complimenti, il 26 novembre.

Anticipato dai singoli Inter-Cagliari e Sabato, il progetto riprende la narrazione dal punto in cui si era fermato il precedente EP Le disavventure di Walter e Carolina, uscito nel 2015.

Vuoi scoprirne di più? Leggi il track by track qui sotto, dopo lo streaming

Le cose cambieranno

Inverno 2017. Rokas viene da me per fare un po’ di musica. Poi ci sdraiamo, a lamentarci delle solite cose. Lui dice che le cose cambieranno, e io gli rispondo che potrebbe essere il titolo di una canzone.

È quella frase che dici in 2492300924038 situazioni e poi ti dimentichi.

Questa volta non mi sono dimenticato.

Mathilda e Futura

Inverno 2015. Ho vissuto a Guangzhou, in Cina per alcuni mesi. Studiavo là.

Mi mancava Milano ed ero stufo delle foto su Instagram con le tipe che tiravano indietro la pancia.

Mathilda e Futura sono i nomi delle figlie che forse un giorno avrò, quelle a cui non dovremo far sapere che ci siamo conosciuti su Tinder.

Ricalcolo

Ricalcolo è la scritta che compare alla fermata del tram quando non sanno dirti tra quanto tempo arriverà il mezzo.

Non ho mai capito davvero come fa a ricalcolare, ma nella mia immaginazione tutte le fermate si parlano e quando passa il tram una fotocellula urla alla fermata successiva: “Hey, sta per arrivare il tram!”, la fermata successiva lo riferisce a quella dopo ancora, e ancora, e ancora.

Sabato

Sabato è questo brano de I miei migliori complimenti in cui faccio proprio dei bellissimi complimenti.

Li faccio a una tipa di cui sono follemente innamorato, che in un futuro post apocalittico si reincarnerà in un’edera, e si arrampicherà sul Duomo.

Inter – Cagliari

Nel film “Tre uomini e una gamba”, Aldo – che tra l’altro è interista – dice di avere rischiato solo una volta nella vita: quando ha scommesso 2 fisso su Inter – Cagliari.

Mi è sempre sembrato assurdo. Poi ho pensato che quella scena non è così diversa dalla mia vita, e da tutte quelle volte in cui si fanno delle scelte senza senso per il solo gusto di rischiare, per andare in una direzione diversa dagli altri.