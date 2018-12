Fresca di ben 5 nomination ai prossimi GRAMMY, H.E.R. fa tappa da NPR per il loro celebre Tiny Desk.

I brani suonati sono Focus, Going (Interlude), Feel A Way e Hard Place (tratti da I Used To Know Her: Part 2 EP e dall’album, H.E.R.).

Curiosità, H.E.R. aveva già partecipato a un altro Tiny Desk che –se sei attento– hai sicuramente visto: quello di Daniel Caesar.