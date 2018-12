A quanto pare la BROCKHAMPTON ha un profilo segreto su Spotify

Alle porte del 2019 possiamo dire che quest’anno è stato totalmente della Brockhampton: headliner di festival, ospite al Jimmy Fellon, disco nuovo.

Nulla di nuovo sul fronte occidentale insomma, visto che è dai tempi in cui Kevin girava con il casco, i tempi in cui Ameer era felicemente parte della band, per intenderci (*lacrimuccia*), che vi ricordiamo quanto cazzo siano forti.

Ma la vera domanda è: chi è la BREAK HAMPTONS?

Sul gruppo shitposting del gruppo è infatti spuntato questo misterioso profilo Spotify, verificato e con appena 181 ascoltatori mensili, che pare proprio un mini-side project del collettivo californiano.

“Hood Puppy, Vol.1” è l’unico contenuto presente, che tra le altre cose contiene a sua volta proprio “Puppy”, singolo rimasto orfano di disco.

E ora godetevi il miracolo di Natale targato BH.