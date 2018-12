Ci sono rapporti di rispetto musicale che diventano amicizie e infine collaborazioni. È andata così anche per Lorenzo BITW e SPLENDORE: alla base stima per i rispettivi lavori, galeotto poi è stato un pomeriggio d’autunno insieme al Pigneto ed ecco oggi arrivare il remix di Komole, brano pubblicato a giugno da Lorenzo nel suo Love Junction e riproposto qui in una nuova versione dall’artista di Ivrea.

Ve la facciamo ascoltare in anteprima: regalo di Natale in anticipo!

