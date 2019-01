Come sbloccare il finale segreto di Bandersnatch e il gioco

Black Mirror: Bandersnatch è il primo film interattivo di Netflix che durante queste feste natalizie è stato argomento di copiosi dibattiti e critiche nel mondo dell’internet.

Il lungo episodio, nato dalla mente di Charlie Brooker, ha fatto discutere principalmente perché avrebbe sacrificato la trama in favore di un gioco manieristico tutto incentrato sulla struttura stessa del film.

Si tratta per lo più di un esercizio di stile che intrappola lo spettatore in un labirinto di scelte e responsabilità, distogliendolo dalla suddetta trama che ne esce, in questo modo, svuotata di senso.

Siamo sicuri che, a questo punto, voi abbiate provato tutte le combinazioni possibili e che ne abbiate visto tutti i finali. Quello che forse ancora non sapete è che esiste un finale segreto per veri nerd che si può sboccare come vi spiegheremo di seguito.

Subito dopo i titoli di coda, Stefan è di nuovo sul bus (come in una delle scene iniziali del film) e, stavolta, nel suo mangiacassette inserisce il gioco Bandersnatch con un suono inquietante che sentite qui. Bene, questo suono, decodificato attraverso un emulatore di ZX Spectrum, darà origine a un QR Code, come quello qui sotto, che porterà a un link in cui potrete scaricare una versione di Nohzdyve e giocare.

Per fare tutto questo avrete bisogno di un emulatore di ZX Spectrum e di vedere l’episodio in questa sequenza:

Sugar puffs

Thompson twins

Accept

Accept

Go back

Refuse

Yes

No

The Bermuda Triangle

Shout at Dad

Visit Dr. Haynes

Pull Earlobe

Take them

Follow Colin

Yes

Stefan

Go back

Colin

Flush them

Hit desk

Pick up book

PAC

Throw tea over computer

P.A.C.S.

20541

Who’s there?

Netflix

Try to explain

Tell him more

Fuck yeah

Fight her

Kick him in the balls

Who’s there?

White Bear symbol

Back off

Kill dad

Bury body

Yes

He jumped

Chop or bury?

Chop up body

Destroy computer

Pick up photo

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

PAX

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

Toy

Yes