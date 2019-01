Nel giorno in cui avrebbe compiuto 72 anni arriva David Bowie Is, l’App dedicata al Duca Bianco, ispirata all’omonima mostra itinerante partita da Londra nel 2013.

L’App, disponibile sia per iOS che per Android, permetterà ai fan di Bowie di visitare la mostra in realtà aumentata con la voce narrante di Gary Oldman, passando attraverso i suoi costumi, i testi, video musicali ed opere d’arte.