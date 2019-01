Il sequel di Space Jam doveva essere Skate Jam

Lo skater Tony Hawk ha recentemente dichiarato che quindici anni fa era stato contattato dalla Warner Bros per un progetto intitolato Skate Jam, sequel incentrato sullo skateboard dell’acclamato Space Jam.

Tuttavia, dopo il fallimento della pellicola Back In Action, la Warner decise di accantonare definitivamente il progetto.

Perciò, il sequel di Space Jam che aspettiamo avrà per protagonista LeBron James e sarà prodotto dal regista di Black Panther, Ryan Coogler.

in 2003, I was requested to meet with Warner Brothers about doing a film tentatively titled “Skate Jam.” They were bringing back Looney Tunes with “Back In Action” & then wanted to start on my project immediately. A week later Back In Action bombed & Skate Jam was shelved forever pic.twitter.com/9giKzBnlWH

— Tony Hawk (@tonyhawk) 5 gennaio 2019