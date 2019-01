C’è un altro finale segreto di Bandersnatch

Quando credi di aver visto tutto, di aver provato ogni possibilità, di aver sbloccato anche il gioco con il QR code misterioso, ecco che arriva quella notizia che ti fa ritornare nel labirinto di Black Mirror.

Netflix ha rivelato che c’è un nuovo finale segreto per il film interattivo Bandersnatch

think you've seen everything there is to see in bandersnatch? try picking up the family photo, ~twice~ — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 8, 2019

Il produttore Russell Lean e il regista del film David Slade dicono che ci sono 10 / 12 finali possibili e vogliono in qualche modo assicurarsi che li guardiamo tutti.

“There are scenes that some people just will never see and we had to make sure that we were okay with that”

Qualcosa ci dice che non ne usciremo mai vivi.