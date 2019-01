In occasione del suo 50esimo anniversario, il festival che ha fatto la storia dei festival ritorna quest’estate.

In un’intervista a Rolling Stone, il co-fondatore Michael Lang ha annunciato che il Woodstock si terrà dal 16 al 18 agosto a Watkins Glen, New York, aggiungendo “it’ll be hip-hop and rock and some pop and some of the legacy bands from the original festival”

La line-up verrà comunicata con l’uscita dei biglietti il prossimo mese.